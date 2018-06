Piano di Sorrento, scatta la ZTL in via Marina di Cassano: ecco tutte le info

Scatta la ZTL a Piano di Sorrento. Con una delibera dello scorso 23 maggio, infatti, il Comune ha istituito una Zona a Traffico Limitato temporanea in via Marina di Cassano per il periodo estivo dal primo giugno 2018 al 15 settembre 2018.

Nel dettaglio, quindi, in via Marina di Cassano, dal 01.06.2018 al 15.09.2018 è istituito:

– il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i residenti autorizzati, il servizio di linea interna, i veicoli al servizio delle persone invalide, i veicoli delle Forze di Polizia, i velocipedi, i veicoli a trazione elettrica ed i Taxi, tutti i giorni della settimana dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

– a partire dall’ultima Rampa, il limite di velocità pari a 10 Km/h;

– sulle Rampe e su tutta la via Marina di Cassano, si conferma il divieto di sosta con rimozione 0.00/24.00 per tutti i veicoli eccetto i residenti autorizzati ed i veicoli al servizio delle persone invalide negli e nei limiti degli appositi stalli.