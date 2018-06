Continua la carrellata di vip in Penisola Sorrentina. Questa volta è il turno del regista romano Gabriele Muccino. Quest’ultimo, infatti, ha fatto visita al complesso balneare di “Nettuno” di Piano di Sorrento.

Il regista non ha saputo resistere al complesso che si affaccia su un magnifico e affascinante pontile e offre la possibilità di gustare pietanze assolutamente curiose, oltre alla classica cucina mediterranea.

Figlio di Luigi Muccino, dirigente RAI, e di Antonella Cappuccio, costumista e pittrice, Gabriele Muccino ha abbandonato quasi subito gli studi universitari per avvicinarsi al cinema, offrendosi in qualità di assistente volontario e frequentando il Centro Sperimentale di Cinematografia di Cinecittà nel corso di regia. Per anni dirige mini docu-fiction della durata di sette minuti, che ricostruiscono incidenti realmente avvenuti e terminati a lieto fine, per il programma Ultimo Minuto di Rai 3. Grazie a questa lunga esperienza Muccino avrà modo di esplorare e trovare un suo stile personale di racconto, che svilupperà in seguito negli anni in cui diverrà un cineasta.

Nel 2001 L’ultimo bacio, una cinica e disillusa riflessione sulle difficoltà nella vita di coppia della sua generazione, lo consacra come uno dei protagonisti della scena cinematografica italiana. Il film ottenne un eccezionale incasso al botteghino. Si è aggiudicato cinque David di Donatello 2001, tra cui il David di Donatello per il miglior regista.

Nel 2006 Muccino è sbarcato a Hollywood per dirigere La ricerca della felicità (2006) e Sette anime (2008), entrambi con Will Smith protagonista.