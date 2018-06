Piano di Sorrento piange Rosa Isola

Piano di Sorrento. E’ tornata tra le braccia di Dio l’anima di Rosa Isola, coniugata Aversa. Lascia il marito Antonio, i figli Antonino con Lucia ed Assunta con Giuseppe, i nipotini, i fratelli, le sorelle, i suoceri e le tante persone che l’hanno amata. Le esequie muoveranno domenica 1 luglio alle ore 16.30 dalla casa dell’estinta in Via Meta Amalfi 35 per la Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità dove sarà officiato il rito funebre. Dopo la celebrazione eucaristica la salma sarà cremata. La redazione si stringe al dolore della famiglia ed esprime le proprie condoglianze.