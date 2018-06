Piano di Sorrento monta la protesta contro il Marianiello e i ciclomotori davanti alla libreria, spazi dati ai privati giochi che rovinano le famiglie al centro del paese . Il dibattito è nato sui social e dai blog a dire il vero, noi di Positanonews ci siamo voluti accertare se la protesta è vera o meno. Abbiamo visto il sindaco Vincenzo Iaccarino alle prese con un giovane avvocato che aveva protestato e sono stati messi dei posti di ciclomotori, tolti dalla zona del bar Marianiello, che ora ha una nuova pedana dove poi passano anche auto e ciclomotori , quindi a ridosso di questi, ne ha fatto altri posti di fronte al ristorante Le Tre Arcate e Bar Biribon ma anche davanti alla libreria In Mondadori. Non è una protesta politica o di chi è contro per partito preso, la gente si lamenta e lo fa anche pubblicamente come riporta il Talepiano potremmo riportare anche noi e abbiamo verificato ci sono interventi importanti.. Dunque nessuna critica all’amministrazione, fra l’altro sono i funzionari a dare questi permessi, ma una riflessione doverosa va fatta. Fra l’altro si parla di giochi, andrebbero vietati nei centri come fanno tutti i paesi civili, ricordiamo che questi rovinano le famiglie, distruggono le persone e deviano i nostri giovani. Almeno dalla Piazza centrale e nei pressi delle scuole e chiese, luoghi sensibili, se c’è un’amministrazione coscienziosa e sensibile, dovrebbero essere eliminati. Qui c’è la Piazza e anche nelle vicinanze le scuole e una chiesa alle spalle del Comune.

La “privatizzazione” di un’altra area di Piazza Cota con la contestuale creazione della cosiddetta Chicane del Marianiello ha suscitato un vero e proprio coro di polemiche, anche da parte di chi, sino ad ora, era stato molto accorto nel prendere posizione contro scelte messe in campo dall’attuale Amministrazione.

Tra tutti gli interventi che si sono registrati sui forum, il più forte è apparso senza dubbio quello del dottor Carlo Pepe.

A dare la stura a Pepe ci ha pensato un altro Pepe, Giovanni, titolare del negozio In Mondadori, che in vena apertamente polemica, ha postato sul suo profilo facebook questo commento:

A Pepe, a stretto giro faceva eco il Presidente del Centro Commerciale Naturale Mimmo Avvisati che ha rincarato la dose con un eloquente:

“Piazza Cota è per pochi”.

Altro giro altro commento ed ecco intervenire l’ex Presidente del Forum dei Giovani Antonino Terminiello che ha aggiunto:

“Gli stalli dei motorini stavano bene dov’erano, anzi erano anche pochi. In ogni caso, pare che sto provvedimento ha scontentato tuttA la piazza… tranne uno”.

La discussione si accende ulteriormente e c’è chi fa notare che…

“Finirà tutto con il primo pallone che volerà nei bicchieri della gente seduta”.

E’ l’assist perfetto per Carlo Pepe che a quel punto si butta nella mischia e lancia la sua bordata:

“Questa volta interverranno contro i ragazzi che giocano!!!! ma a che gioco giochiamo???? si salvaguardano solo gli interessi “personali”…. ancora una volta il potere economico contro i legittimi interessi!”

Un concetto, quello espresso da Pepe, che ormai in tanti pensano in Città, ma che in pochi hanno il coraggio di esternare.

Insomma il re non sarà proprio nudo, ma pare che ormai indossi poco più della biancheria intima.