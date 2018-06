Piano di Sorrento, migliorano le condizioni della donna investita da 80enne con patente scaduta

Migliorano le condizioni della donna che è stata investita domenica scorsa a Piano di Sorrento da un 80enne al quale non avevano rinnovato la patente. La 64enne, che è ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli, ha riportato alcuni traumi in seguito all’impatto, ma pare sia adesso fuori pericolo. Nel violento scontro con il veicolo, la donna è stata sbalzata contro il muro, prima di cadere a terra.

Quest’ultima è stata travolta da un furgoncino in via Meta-Amalfi guidato da un antiquario al quale non era stata rinnovata la patente per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, ecco perché sono scattati la denuncia a piede libero per lesioni gravissime, oltre al sequestro del mezzo.

Poco dopo l’incidente avevamo ascoltato il figlio della signora, Giuseppe Manzi, il quale ci aveva rivelato preoccupato: “La seconda TAC non ha tolto il pericolo di vita, ci sono piccoli ematomi nella testa, una microfrattura alla base cranica. L’evolversi di queste cose sono sempre pericolose, non è soggetta ad operazioni, dobbiamo solo aspettare. Si sono rotte anche le costole e un piede. Ora sospendo tutto, per noi è un vero e proprio pilastro.. mi dedicherò solo a lei”.