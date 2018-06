Piano di Sorrento, Marina di Cassano piange “Ninetta” la sagrestana. La Marina in lutto per Antonietta d’Alessio ( per tutti Zia Ninetta), 92 anni, per più di 50 anni sagrestana della Cappella di Santa Maria delle Grazie

Così la ricorda Gianni Iaccarino

“Un altro pezzo di cuore della nostra Marina di Cassano, non batte più…

Grazie per l’amore, la passione, a servizio della cappella della Madonna delle Grazie e di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incrociare il tuo sorriso e la tua disponibilità.

Che la Vergine ti accolga tra le sue braccia e ti copra col suo manto

Ciao zia Ninetta…”

Condoglianze dalla redazione di Positanonews