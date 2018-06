Piano di Sorrento. A Marina di Cassano la politica è assente, le parole di Raffaele Esposito

Piano di Sorrento. Raffaele Esposito, consigliere di minoranza, si intrattiene in una chiacchierata amichevole con Positonanews e ci parla della situazione del borgo di Marina di Cassano dove, a suo dire, la politica è assente, con dieci milioni di euro spesi senza alcun introito. “Noi siamo su posizioni differenti rispetto all’amministrazione di Vincenzo Iaccarino – dichiara Esposito – che fa solo annunci. Tra questi anche l’istituzione della ZTL che in realtà non è mai entrata in vigore e non si capisce come possano partire certe iniziative. C’è bisogno di lavorare molto, gestire al meglio Marina di Cassano che in questo momento costituisce un’occasione sprecata di sviluppo turistico”. Per quanto riguarda il conferimento della Bandiera Blu Raffaele Esposito sottolinea che deve essere legata alla qualità del mare e questo potrebbe anche essere un buon punto di partenza per migliorare tutto quello che riguarda il complesso turistico di Marina di Cassano. Tra le cose che non vanno Esposito si sofferma anche sulla situazione del Ponte Orazio, un altro problema legato al territorio di Piano di Sorrento, che andrebbe risolto al più presto per garantire ai cittadini un territorio sicuro. Ringraziamo Raffaele Esposito per la sua disponibilità e speriamo che le sue parole non cadano nel vuoto.