Piano di Sorrento investita donna alla Trinità da pirata della strada, ora rischia. Nessun posto al Cardarelli, assurdo! Poteva essere una tranquilla domenica, invece si sta trasformando in un inferno questa giornata per degli amici di Alberi.

“Questa mattina mia madre si trovava alla Trinità quando è stata investita e il conducente se ne è anche andato via, poi è stato bloccato dai turisti. Un’ottantenne che non si era accorto di nulla. Abbiamo chiamato il 118 e l’ambulanza la ha portata a Sorrento, ma ha un trauma cranico e non c’è posto al Cardarelli a Napoli con l’elicottero che aspetta per trasportarla!!!”

E’ assurdo, facciamo un appello col nostro giornale e invitiamo tutti a diffonderlo per ampliarne la forza, e magari se qualcuno può attivarsi, per intervenire immediatamente.