Piano di Sorrento. Festeggiamenti per la Bandiera Blu, accolta la proposta della Consulta Civica attività culturali-artistiche, sport e tempo libero

In occasione dei festeggiamenti per il conferimento della Bandiera Blu al Comune di Piano di Sorrento la Consulta Civica per le attività culturali-artistiche, dello sport e del tempo libero (composta da Domenico Montuori, Annalisa Cinque, Mario Imperatore, Marzia Illiano, Antonio Volpe, Francesca Maresca, Giuseppe Sorrentino ed Antonino Di Palma) ha proposto al Sindaco Vincenzo Iaccarino e all’Assessore alla Cultura Carmela Cilento di coinvolgere nell’evento i commercianti di Piano invitandoli ad allestire le vetrine dei propri esercizi commerciali ispirandosi al tema del mare ed alla tradizione marinara in modo da creare una cornice ed un abbellimento del paese che tenda a sottolineare l’importanza di questo riconoscimento per la città di Piano di Sorrento. I Commercianti che lo desiderano potranno, quindi, aderire all’iniziativa e, nel periodo legato ai festeggiamenti organizzati dal Comune, rendere le loro vetrine “marinare”. Il periodo e la durata di tali allestimenti resta a totale discrezione dei singoli commercianti, auspicando ovviamente che coloro che decideranno di aderire garantiscano l’allestimento nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla data del 21 giugno. Contestualmente i ristoratori potrebbero proporre dei menù o dei piatti basati su prodotti del mare da offrire con dei prezzi speciali. La proposta è stata favorevolmente accolta dall’Amministrazione che ha provveduto a trasmettere copia della nota all’Assessore alle Attività Produttive Pasquale D’Aniello e al Presidente della Confcommercio Gianluca Di Carmine che si sono sollecitamente attivati per sensibilizzare i Commercianti ad aderire all’iniziativa proposta dalla Consulta. Ricordiamo che Consulte Civiche al Comune di Piano di Sorrento si insediate lo scorso mese di maggio e sono formate da cittadini che hanno la possibilità di partecipare in modo propositivo all’amministrazione comunale.