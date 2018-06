Piano di Sorrento, fermato pescatore di Sant’Agnello per spaccio

I Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno fermato a Marina di Cassano un pescatore originario di Sant’Agnello per spaccio. Il 26enne era già noto alle Forze dell’Ordine. L’operazione si è svolta questa notte, quando i militari hanno avvistato il giovane mentre vendeva della marijuana ad alcuni ragazzi: dopo essere stato fermato e perquisito, gli sono stati trovati addosso circa 35 grammi di quella che in gergo si chiama erba. Ora il ragazzo è ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.