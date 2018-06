Piano di Sorrento, fabbricato ai Colli San Pietro e “Piano Casa”: i dubbi di Antonio D’Aniello. “Chiederò accesso agli atti”

Piano di Sorrento. Il consigliere d’opposizione del PD Antonio D’Aniello ha manifestato pubblicamente, attraverso il proprio blog, i suoi dubbi circa un intervento di ristrutturazione di un fabbricato in zona Colli San Pietro. Per l’intervento in questione, infatti, dovrebbe essere applicato il cosiddetto “Piano Casa”, che prevede l’esecuzione di un intervento di recupero e riqualificazione del fabbricato attraverso la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un edificio prevalentemente a destinazione residenziale.

Ecco il messaggio pubblicato sul suo blog:

“Il Comune di Piano di Sorrento ha concesso un permesso a costruire, in applicazione del Piano Casa, per realizzare l’abbattimento e la ricostruzione di un fabbricato in località Colli di San Pietro. Fin qui nulla di strano, ma la vicenda inizia a far sorgere dei dubbi, quando a memoria, ricordo che il precedente responsabile dell’ufficio tecnico, l’ing Maresca avesse dei forti dubbi sulla realizzazione di questo intervento, dubbi messi per iscritto in un avvio del procedimento avente ad oggetto l’annullamento del permesso in sanatoria, per lo stesso stabile.

I rilievi operati, ad una prima lettura degli atti dalle associazioni ambientaliste, non fanno che far aumentare i miei dubbi e sorgere delle domande sull’effettiva possibilità di realizzazione di tale intervento. Pertanto già dalla settimana prossima chiederò di accedere agli atti, non solo relativi alla pratica ora in corso, ma anche su tutto l’iter precedente che, va ricostruito fedelmente per capirci qualcosa in più.

E’ particolarmente importante, perché il piano casa concede al richiedente di poter realizzare un aumento di volumetrie, calcolando il costo delle case in penisola sorrentina, non si tratta di pochi spiccioli.

Resta infine il fatto che a volte, si ha l’impressione che l’urbanistica funzioni con registri interpretativi molto ampi nel nostro comune, o molto restrittivi”.