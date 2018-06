Piano di Sorrento , don Pasquale “A breve si libera la Chiesa di San Michele, chiediamo aiuto ai fedeli per le spese”. Bella predica questa mattina nella Basilica di San Michele, ancora imprigionata dai lavori per la facciata “Un pò di pazienza ed entro un mese verrà liberata”, ha detto don Pasquale Irolla dopo il vangelo sui semi chiedendo un aiuto ai fedeli per le spese parlando di semi, in tema per il Vangelo. “Si sono fatti vari lavori necessari, per crepe e altri problemi, e San Michele ne uscirà rinnovata, ma occorre l’aiuto dei fedeli per le spese. Anche con piccoli semi si fanno grandi piante, come la Senape del Vangelo”