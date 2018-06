Piano di Sorrento, discarica di amianto abusiva in via Pomicino

Una discarica di amianto e rifiuti abusiva è stata segnalata in via Pomicino a Piano di Sorrento. Sempre più spesso in questi luoghi, sono infatti depositati rifiuti ingombranti e fianco dell’amianto, ed un cittadino, disperato da questa situazione lasciato un messaggio sul posto, per coloro che stanno contribuendo al degrado del luogo. “Sono un comune cittadino di Piano di Sorrento, percorro questa strada per andare a lavoro e, purtroppo, da anni constato che oramai che l’inciviltà è dilagante, ha raggiunto livelli inimmaginabili.”

“Provavo enorme rabbia nel vedere la spazzatura che ogni giorno si accumulava in questo posto, alla rabbia è subentrata la pena, per voi persone incivili, che non avete l’intelligenza, il buon senso di preservare il nostro territorio, provo pena per voi che non avete rispetto per il prossimo e. ancor più grave, non avete rispetto per i vostri figli ai quali state donando, un mondo avvelenato e pieno di spazzatura. Ricordati! Anche in questo luogo, che tu hai relegato a discarica, c’è il futuro dei tuoi figli! Pensaci! P.s. Per la spazzatura ingombrante ci sono le isole ecologiche dei vari comuni, accetteranno volentieri la tua immondizia.”