Piano di Sorrento i Colli con “gusto” per beneficenza, bella iniziativa di Teresa Lucianelli e Paola Fiorentino . Siamo arrivati tardi ieri sera, ma abbiamo visto organizzatori soddisfatti. Per noi di Positanonews era un’impresa seguire tutto fra la cronaca e le manifestazioni da Ravello a Sorrento , Amalfi e Positano dove siamo impegnati, ma abbiamo cercato comunque di passare, sperando domani di poter godere di questo bell’evento .

“E’ stato impegnativo ma bello, stupenda la sfilata e tutte le manifestazioni. Ne abbiamo organizzate una ogni ora dalle 10,30 e anche domani sarà lo stesso , ci sarà anche il nipote di De Crescenzo e la messa di San Giovanni bisecolare che si celebra solo una volta all’anno. Poi degustazioni di qualità e tanto divertimento in serata”, spiega a Positanonews Teresa Lucianelli.

Sabato e domenica, 23 e 24 giugno, nell’accogliente struttura con parco verde della SS Trinità, nell’oasi dei Colli San Pietro a Piano di Sorrento(via San Pietro, 1) week end solidale all’insegna del Benessere, della Cultura, delle Arti, dell’Eno-Food di alta qualità, organizzato dalla giornalista Teresa Lucianelli e dall’imprenditrice Paola Fiorentino, per donare un’area sportiva e ludica ai ragazzi di Colli San Pietro, “perché tutti i ragazzi hanno il diritto di giocare e stare insieme”.

Due intensi giorni con un variegato programma agroenogastronomico, artistico, culturale e scientifico, e due fantastiche notti nelle quali la Convivialità, la Musica, il Canto, il Teatro, la Moda, il Divertimento, il Cibo & il Bere saranno indiscussi protagonisti, grazie ad un parterre di professionisti.

La kermesse benefica è l’anteprima della bisecolare “Colli in Festa”, che si unisce quest’anno a “Insieme per il Territorio”, formula street food della nota rassegna itinerante di Eccellenza “Salute, Alimentazione e Bellezza: tutto quello che molti non sanno” firmata dalla giornalista Teresa Lucianelli.

Con la dinamica Teresa e con la poliedrica Paola, (titolare delle maison de charme di fama mondiale Villa Fiorentino e Villa dei Fisici a Positano, chef e sciabolatrice, sommelier e maestra di formaggi), collaborano gli attivi ed infaticabili gruppi solidali della Parrocchia della SS Trinità di Piano di Sorrento e della Venerabile Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti della SS. Trinità, guidati da Don Marino De Rosa e dal Priore Lino Bagno.

“L’ingresso è volutamente libero per promuovere le Eccellenze territoriali nelle tante espressioni caratterizzanti e renderle accessibili e fruibili a tutti, e soprattutto per promuovere la solidarietà, attraverso il piacere di stare bene insieme, brindando al Bene ed alla Vita e degustando le specialità esclusive, gustose, genuine, territoriali, stagionali, preparate con maestria dalla grande Squadra degli eccellenti chef solidali di “Il Gusto e…” – spiegano le organizzatrici.

Madrina la bravissima Anna Capasso, cantante ed attrice nota e particolarmente amata dal largo pubblico, sempre a favore della solidarietà. Schierate a favore del Bene, le location ristorative di autentica Eccellenza che aderiscono a “Il Gusto e…”, incominciando dal mito: lo stellatissimo Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui due Golfi, primo in Italia a giudizio della clientela mondiale, tra i massimi del Pianeta, guidato dal genio creativo dello chef Ernesto Iaccarino, a capo della sua eccellentissima Brigata.

Ancora Stelle e indiscussa Alta Qualità, per l’ottimo Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia con lo chef Luigi Salomone dalla spiccata versatilità.

Eccellenza in tutti i campi: tra i tanti, Antonio Criscuolo con la sua Lucifesta e le famosissime scintillanti istallazioni protagoniste anche delle spettacolari Luci d’Artista di Salerno, apprezzate in tutto il Mondo.

Fondamentale l’opera dei valenti coordinatori, con Giusy Di Castiglia al Food, supportata dall’ Istituto Alberghiero “De Gennaro”, Vico Equense, col preside Salvador Tufano e i suoi allievi di Sala, Ricevimento e Cucina coordinati dal prof. Zenone Schirripa.

Per il Benessere e la Salute:

dott. Rosalia Ciorciaro, biologa nutrizionista, dott. Fabiola Starace e Amalia De Simone, pres. Happyholiday Onlus Vincenzo Assanti, terapista olistico Mimmo Credo, dott. Paola Costagliola.

Per l’Estetica:

dott. Vincenzo Grippo, specialista in Medicina estetica, dott. Donatella Scarpa, biologa nutrizionista, Clinica Dentale Bava, Susy Troise, Centro benessere Amati, Napoli, Titti Troise, Niagara Spa, Napoli; Ileana Mandile, Estetica e Benessere Casoria, Ileana Mandile Make Up artist. Formazione in Estetica e Cosmesi: ASEO, Accademia di Scienze Estetiche e Olistiche per la Formazione, Napoli, dir. Rosa Bennio.

Per la Tricologia e l’Hair Styling:

Claudio De Martino Napoli-Toronto, Sergio Michelino, Napoli, Emanuele De Cicco, Napoli.

Per la Cultura e l’Editoria:

il giornalista Rosario Scavetta con la New Media, lo scrittore Giuseppe De Simone; prof. Maria Coppola, Paolo Vitiello, archeologo; Maria Elefante, scrittrice, dott. Giusi Somma, Francesca Annunziata, attrice (“Armonia” Cooperativa socio-culturale, Sant’Antonio Abate); proff. Antonio Volpe, Carlo Alfaro e Adele Paturzo, scrittore Giuseppe Petrarca (Homo Scrivens – Circolo Endas Penisola sorrentina).

Per l’Architettura, l’arch. Assunta Polcaro.

Per il Canto, oltre alla madrina Anna Capasso, i soprani:

Mariella Bozzaotre (Rosa di Gerico A.R.L Sant’Antonio Abate) e Maria Movchan, Gennaro De Crescenzo, i ragazzi dell’I.C.S Silvio Pellico di Lettere (canto di Ivana Giugliano per la migrazione Baresaque).

Per la Musica:

il maestro Mario Blasio, con il gruppo Unity da lui creato; il maestro Espedito Longobardi, Associazione Musicale Luigi Denza”, I.T.I “Renato Elia” di Castellammare di Stabia; i Myosotis.

Per il Teatro, le proff. Giovanna Piedipalumbo e Colomba Trombetta.

Per la Moda: i proff. Annamaria e Dora Bassolino dell’Accademia Bassolino ed Antonietta Castigliano e Giovanni D’Ambrosio dell’IIS Levi Enriquies, con la partecipazione delle allieve nelle sfilate previste.

In programma Counseling gratuiti.

Appuntamento nel verde dei Colli di San Pietro, zona dello splendido Castello Colonna e delle famose e prelibate coltivazioni locali di succose amarene, dei pomodori più dolci, dell’olio genuino, dei profumatissimi limoni e di tante altre squisite genuinità, davanti al meraviglioso mare della Costiera sorrentino-amalfitana, impreziosito dall’Arcipelago de Li Galli, con tante bontà appetitose e golose e tante iniziative mirate a fare star bene chi vi partecipa.

“Due giornate da vivere in libertà ed armonia, per condividere tutti Insieme autentiche gioie nel nome della solidarietà che unisce – sottolineano Teresa e Paola – perché il Bene è contagioso e noi siamo convinti che sia la più grande forza”.