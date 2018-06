Piano di Sorrento. Il “Brogliaccio”, miglior giornalino

Piano di Sorrento – Il “Brogliaccio”, organo d’informazione degli studenti dell’Istituto nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, ha ottenuto il premio speciale della giuria al Concorso nazionale “Il miglior giornalino scolastico Carmine Scianguetta”, organizzato, a Manocalzati (AV), dall’istituto Don Lorenzo Milani, per la categoria scuole secondarie. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di studenti di ogni parte d’Italia, da Bassano del Grappa a Torino, Bologna, passando per Reggio Emilia, Poggibonsi, Cagliari, Atripalda, Pagani, Sarno e Sant’Angelo dei Lombardi. ”Il giornale – si legge nella motivazione – in formato rivista, presenta articoli che risultano ben strutturati e mettono in rilievo l’efficiente percorso didattico realizzato, infatti può essere considerato “come uno spazio” in cui dar voce alla propria cronaca interna e come uno strumento per pubblicizzare quanto la scuola offre. Buona la grafica e la consistenza editoriale. L’augurio ai giovani giornalisti è quello di puntare sempre più in alto avendo davanti a se il faro della formazione”. A ritirare il premio la redazione del giornale. Il progetto, coordinato dalla docente Rosa Iaccarino, è stato condiviso dal dirigente scolastico Teresa Farina e dai docenti.

(Fonte: a. s. da Il Mattino)