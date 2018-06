Piano di Sorrento. Arrestato un 55enne per spaccio di droga, nascondeva lo stupefacente tra la biancheria intima

Durante un’indagine antidroga svolta dalla polizia di Sorrento, è stato tratto in arresto un 55enne carottese, A. Guarracino, con l’’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, diretti dal vicequestore Donatella Grassi, hanno effettuato un blitz nella casa dell’uomo sita in Via Madonna di Rosella e all’interno di un comodino, nascoste tra la biancheria intima, hanno rinvenuto 11 stecche di hashish per un peso complessivo di 100,5 grammi. L’uomo è stato, quindi, tratto in arresto e sottoposto alla misura dei domiciliari. Per lui a breve il processo per direttissima davanti al Tribunale di Torre Annunziata.