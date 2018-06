Piano di Sorrento altro che aria nuova con Michele Guglielmo aria vecchia

Piano di Sorrento. Ci troviamo fuori al Bar Marianiello, vediamo Michele Guglielmo con Raffaele Esposito detto “Il comunista” per i suoi trascorsi politici, attualmente capogruppo di minoranza dei Podemosa al bar. Come facciamo con tutti chiediamo di fare una foto e di dire due parole su Aria Nuova questa associazione nata da qualche settimana. Gli chiediamo “E’ lei il presidente, può farmi solo una battuta?” Poteva dire “Vogliamo fare qualcosa per Piano di Sorrento, vogliamo migliorare la città, vogliamo mettere insieme le forze nuove del paese”.. Niente!

Scostanza da parte di entrambi, forse li ho disturbati a tavolo, dove si trovavano all’aperto. Sono personaggi pubblici comunque e sono stato molto discreto. Abbozzo un tentativo per avere solo una battuta e una foto? “Si cerca di fare qualcosa per le attività commerciali allora? Ti faccio una foto e vado..”

La risposta ? “Vai su internet e vai a leggere” Noi gli ribattiamo “Guardi che Positanonews, quando può , cerca di dare uno sguardo diretto sulla realtà non sulle cose che scrivete a tavolino …”

Ovviamente me ne vado immediatamente con un “Fatemi sapere” e loro continuano indaffarati.

Sarà che Positanonews si occupa principalmente di cronaca, ma non esclusivamente ( molti non lo sanno ma siamo la principale fonte di cultura ed eventi della Penisola Sorrentina , almeno trenta al giorno vengono inseriti in apposiata sezione, ndr ) , anche gli articoli sulla politica sono i più letti..

E lo sa anche chi, come Antonio D’Aniello, a volte maltrattiamo, ma si mette sempre in gioco, e gliene diamo atto Oppure il Movimento Cinque Stelle con Salvatore Mare, ma anche con il presidente dell’Ascom e in precedenza col sindaco Ruggiero, nonostante i contrasti, non mi è mai capitato un atteggiamento del genere.

Ovviamente liberissimo di dire, io faccio incontri solo su appuntamento. Ti devi prenotare etc.. Sto al bar che vuoi? Figuriamoci.. Le mie intenzioni erano quelle di fare una cosa buona e bella, ben mi sta!

Non mettiamo la politica in primo piano, in primo piano ci sono i cittadini e in particolare anche i carottesi, gli incidenti, i matrimoni, i funerali, i problemi quotidiani, sono per noi importanti perchè siamo vicini alla gente. Siamo la voce più vista anche a Piano dove, forse il dottor Guglielmo non lo sa, abbiamo anche la redazione principale.

Aria vecchia non solo per questo atteggiamento , ma il presidente da dove viene?

Parliamo delle sue attività sociali e politiche e commerciali “collettive”, non il percorso individuale che può essere il migliore del mondo. Dal Centro Commerciale Naturale che è miseramente fallito, purtroppo

Si dovevano coinvolgere in primis le attività vicinori e non sparegere a macchia d’olio le attività, come hanno fatto altrove , per esempio, poi bisognava avere un progetto finalizzato a un investimento da fare e non fare il centro commerciale per avere fondi, visto che comunque vi deve essere una compartezipazione con i contributi della Regione Campania

Purtroppo non si è realizzato nulla

Diciamo purtroppo perchè Piano di Sorrento meritava di più , perchè i commercianti carottesi sono davvero in gamba.. E Piano merita un’aria nuova, ma vera. Non questa che è aria già sentita e passata

Possibile che non abbiate giovani di trenta – quaranta anni che vogliano mettersi in gioco?

L’impressione è una sorta di riorganizzazione per la politica e prendere il potere il mano. Questa è la nostra impressione.

Ci vuole un pò di amore per il proprio paese

Ma amare il paese significa entrare davvero in mezzo alla gente, parlare con la gente e con chi la gente legge, non fare una serie di proclami sulla carta, o su internet, che lo sappiamo tutti a cosa possano servire..

Ai lettori che vogliono sapere qualcosa, se non credono di averne saputo già abbastanza, andate a leggervi il loro sito e la loro pagina se la trovate, noi abbiamo trovato tante pagine Aria Nuova, si vede che è un’idea vecchia quindi, ma anche Aria Vecchia e Aria Fritta, anche se vi consigliamo a questo punto di vedervi una bella partita dei mondiali.. anche se non c’è l’Italia

A noi ci basta questo per capire di che si tratta. E a voi?