Piano di Sorrento incontro di Gianluca Cantalamessa con Elefante, la Lega di Salvini fa proseliti. Ma Positano ha anticipato . Il sindaco Michele De Lucia, infatti, è stato l’unico sindaco presente della Costiera amalfitana ad un incontro ad Amalfi alcune settimane fa prima del Governo. L’incontro privato con l’ingegner Antonio Elefante, “mente” politico-imprenditoriale della Penisola Sorrentina è trapelato e da che doveva essere riservato ha avuto molte più aderenze, come racconta lo stesso Elefante sul suo profilo Facebook

“Ieri sera, insieme con alcuni amici, abbiamo organizzato un meeting con il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa.L’ incontro che doveva avere una connotazione a carattere privato e familiare..grazie al non voluto risalto degli organi di stampa.. ha assunto una veste per cosi dire pubblica..Nonostante avessimo limitato gli inviti per motivi di spazio hanno partecipato almeno 50 persone.

La necessita che tutti gli italiani hanno di ritrovare un riferimento o una casa politica ha suscitato un grosso interesse nell approfondire… in questo momento storico.. i temi e i valori della lega. Si tratta di un vero e proprio fiume in piena che travolge e coinvolge tutte le persone… e anche politici di professione..! In particolare in penisola sorrentina si sente la grande necessita di avere una politica che conta e che sia capace di adottare soluzioni e scelte importanti per i prossimi anni . una politica che partendo dal basso…dalle persone della strada..dai professionisti..dalle imprese..possa utilizzare la forza della coesione per convincere i nostri amministratorj ad abbandonare il loro campanilismo e a superare le loro inutili barriere ideologiche. La penisola sorrentina e l’ Italia hanno bisogno di una politica e di politici forti. Politici che sappiano stare ai tempi e che siano davvero capaci di realizzare dei programmi e delle cose utili per il nostro paese ….il paese che ognuno di noi …consegnera ai propri figli.”

AGGIORNAMENTI Siamo riusciti ad avere esclusive foto con grandi big come Tonino Castellano , ex assessore di Sant’Agnello e presidente del Sorrento calcio, e Pasquale D’Aniello attuale vicesindaco dell’amministrazione di Vincenzo Iaccarino. Entrambi imprenditori e politici fra i più affermati e fattivi di tutta la Penisola Sorrentina . Poi Cappiello, che è un big a livello internazionale, e Clara Rolla , che dovrebbe essere la prossima segretaria.