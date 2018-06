Piano di Sorrento maxi incidente nella salita di zio Sam. Incidente a catena verso le 22 nella salita che porta all’incrocio dalla Meta Amalfi verso il bivio per Positano e Massa Lubrense .L’incidente ha visto coinvolte tra auto , forse una in controsenso, per fortuna senza conseguenze gravi.

Traffico intensificato anche dalla coincidente festa ai Colli di San Pietro.

A distanza di due ore, verso la mezzanotte, un’altro incidente sulla Meta Amalfi, sottostante la stradina, con uno scontro fra due autovetture.