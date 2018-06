ANTEPRIMA . Piano di Sorrento. Clamorosa ordinanza di chiusura attività per metà delle camere del noto albergo La Ripetta, forse la struttura ricettiva carottese più bella e confortevole, fra le migliori della Penisola Sorrentina. Positanonews , come testata giornalistica, prima di parlarne ha voluto sincerarsi se effettivamente vi è stato un atto del Comune di Piano di Sorrento in tal senso perché dispiace davvero vedere un simbolo del turismo del territorio colpito. In effetti dall’amministrazione Iaccarino il funzionario responsabile ha emanato un’ordinanza che rileva che su 44 camere solo 22 siano regolari.Leggi qui ordinanza del Comune di Piano per chiusura attività di circa la metà dell hotel La Ripetta