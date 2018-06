Percorso meccanizzato a Sorrento tante reazioni , apriamo lo spazio agli interventi a direttore@positanonews #percorsomeccanizzatosorrento . Positanonews sta dando spazi a degli interventi sul Percorso Meccanizzato a Sorrento, aprendo una discussione sulla mobilità della Città del Tasso e aprendo una finestra a un punto di vista. Si stanno sviscerando vari articoli sul tema e le letture aumentano a dismisura, anche l’interesse a quanto sembra. Abbiamo ricevuto varie telefonate e messaggi dalla Penisola sorrentina , alcuni di condivisione altri di critica, perfetto.

C’è chi ritiene che non viene rappresentato bene l’interesse pubblico che è maggiore del coinvolgimento dei privati, chi , come il segretario del PD Ivan Gargiulo, e lo diciamo immediatamente per dovere di cronaca, non sente rappresentata bene la posizione del proprio partito che avrebbe sviscerato la problematica non in maniera superficiale.

Come abbiamo più volte sottolineato Positanonews apre le porte a tutti gli interventi . Inviate mail a direttore@positanonews seguite l’hastag #percorsomeccanizzatosorrento