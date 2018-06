Penisola Sorrentina, turiste investite: a Sorrento parte presidio notturno. Parte anche richiesta alla Prefettura

Le scioccanti immagini delle turiste investite a Punta Scutolo hanno fatto il giro dei social in brevissimo tempo. Le immagini (che potete vedere qui) mostrano madre e figlia statunitensi che mentre stanno attraversando sulle strisce pedonali vengono letteralmente travolte da uno scooter che le sbalza per aria. E’ chiaro anche come il motociclista abbia invaso la corsia opposta per superare le auto ferme nei pressi delle strisce pedonali e abbia accelerato in modo importante.

La vicenda ha suscitato talmente tanto clamore e indignazione che persino Federalberghi ha deciso di attivarsi celermente ed in modo concreto. Con un pensiero alla stagione estiva che incombe, il pensiero principale è che questi episodi si possano verificare nuovamente, ergo sono stati chiesti maggiori e serrati controlli stradali, specialmente per quanto riguarda le strade locali.

Un problema che va di pari passo a quello del rilevante incremento di veicoli che si sono registrati in Penisola Sorrentina e all’aumento esponenziale di strutture ricettive sul territorio. Ecco perché Federalberghi ha fatto una richiesta ufficiale alla Prefettura di Napoli, chiedendo di convocare quanto prima un tavolo di lavoro nell’ambito del quale i vertici dell’associazione, insieme a sindaci, rappresentanti Anas e alle Forze dell’Ordine, possano risolvere definitivamente questi problemi che affliggono la Penisola Sorrentina.

Ecco perché, a Sorrento, il sindaco Cuomo ha già aderito ad una iniziativa che garantirà il presidio, con la presenza di un agente della polizia municipale presente nella centrale operativa e con altri due agenti in strada, anche dalla mezzanotte alle due del mattino. Decisiva anche la Federalberghi in tal senso. Anche altri sindaci, come quello di Vico Equense, Andrea Buonocore, si sono detti favorevoli.