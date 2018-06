Penisola Sorrentina, ieri mattina il dramma di un incidente spettacolare

Ennesimo incidente sulla Statale Sorrentina che paralizza l’arteria. Ieri mattina il tutto è avvenuto all’uscita della galleria, quando un auto azzardando un sorpasso, non valuta bene i tempi e trova un’altra vettura che proviene dal senso di marcia opposta, stringe alla sua destra e si impenna sul paraurti dell’auto che la segue e si alza su due ruote. La macchina in questione rischia il capovolgimento, ma urta un altro veicolo che la rimette in carreggiata. Una questione di attimi in cui l’auto ha rischiato di essere carambolata coinvolgendo altri cinque veicoli, i cui conducenti per fortuna non hanno accusato alcun problema.