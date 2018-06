 PASTA IN SPIAGGIA a Marina del Cantone a Massa Lubrense 

MARTEDI 19 GIUGNO 2018 ore 20:00

La terza edizione dell’appuntamento promosso dai consorzi Pasta di Gragnano Igp e AmoNerano vedrà la partecipazione dei migliori ristoranti della baia di Nerano abbinati ai pastifici gragnanesi con i loro diversi formati di pasta

Sarà un viaggio culinario in 14 piatti lungo la Penisola Sorrentina quello che andrà in scena martedì 19 giugno dalle ore 20.00 con ‘Pasta in Spiaggia’, la grande festa dell’estate organizzata dai consorzi Pasta di Gragnano Igp e AmoNerano che per il terzo anno consecutivo trasformerà le rive di Marina del Cantone in una grande cucina a cielo aperto. L’appuntamento, aperto a tutti, vedrà infatti il coinvolgimento dei migliori ristoranti della baia di Nerano e di altrettanti pastifici appartenenti al Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP per una serata glamour all’insegna della cucina mediterranea. Protagonista assoluto, naturalmente, uno dei prodotti simbolo della Campania nel mondo, la pasta di Gragnano IGP, che sarà interpretata da 14 grandi chef del territorio attraverso 14 piatti differenti.

“Anche per la terza edizione – spiega Maurizio Cortese, direttore del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP – ci saranno 14 postazioni con le rispettive accoppiate di ristoranti e pastifici, che proporranno in ogni ricetta un formato di pasta diverso abbinato ai prodotti del mare e dell’orto che caratterizzano la Penisola Sorrentina. Un format, collaudato e di successo, che intende celebrare la nostra amata Pasta di Gragnano e, in sinergia con il Consorzio AmoNerano, promuovere in chiave turistica la splendida costa delle Sirene. Ma quest’anno ci saranno anche delle interessanti novità, a partire dalla nuova postazione interamente gluten free, che non rientra nel disciplinare della Pasta di Gragnano IGP, ma che sarà cucinata per assecondare la richiesta di chi ha problemi di salute, e dalla fornitura di materiale compostabile per sensibilizzare i partecipanti al rispetto per l’ambiente, uno dei principi fondanti del Consorzio AmoNerano”.

E a proposito di best practice ambientali, in questo caso a favore del minor uso di plastica, quest’anno sarà offerta gratuitamente a tutti i partecipanti dell’acqua potabile connessa alla rete idrica, mentre 150 ragazzi riceveranno in omaggio una borraccia, grazie al contributo della società “Sidea”. Gli stessi ragazzi, con la partecipazione dell’Università Federico II di Napoli, intervisteranno il pubblico presente sulle buone pratiche green da adottare in tema di ecologia. Nel corso della serata, infine, saranno disponibili i prodotti di qualità del merchandising firmato dal Consorzio AmoNerano.

Come nelle edizioni precedenti, è possibile usufruire del parcheggio “Venione” al costo convenzionato di € 5,00 per tutta la durata dell’evento, con servizio di navetta gratuito per la spiaggia di Marina del Cantone.

I ristoranti aderenti a Pasta in Spiaggia: Baia di Nerano; Il Cantuccio; Casale Villarena; Camping Nettuno; L’Africano; La Perla; Pappone – La Certosa; Le Sirene; Da Tommaso lo Scoglio; Ristorante Maria Grazia; Mary’s Beach; I Quattro Passi; Taverna del Capitano.