Parma: a ristoratore di Tramonti onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica Italiana

Vincenzo Buonocore, apprezzato ristoratore di Parma, originario di Tramonti, è stato insignito dell’onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

Il 2 giugno sorso, nel corso della cerimonia del 72esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana nella splendida cornice del parco Ducale di Parma, il titolare del “Verdi Ricordi” (in onore di Giuseppe Verdi ma anche del ricordo della sua Tramonti, il polmone verde della Costa d’Amalfi), rinomato e apprezzato ristornate nella “piccola Parigi”, ha ricevuto, con altri dodici benemeriti cittadini, l’ambito diploma.

Dopo l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale, il discorso ufficiale del prefetto Giuseppe Forlani, l’intervento del professor Antonio D’Aloia e la prolusione del professor Nicola Occhiocupo.

Quella di Vincenzo Buonocore è la storia di tantissimi figli di Tramonti emigrati nel Nord dell’Italia tra gli anni Sessata e Settanta del secolo scorso in cerca di fortuna attraverso il settore della ristorazione, col loro legame alla terra natìa mai interrottosi. Il duro e onesto lavoro ha premiato con successo e apprezzamento, prima per qualità umane e professionali poi, nei territori in cui i nostri concittadini si sono stabiliti.

FOTO E ARTICOLO IL VESCOVADO DI RAVELLO https://www.ilvescovado.it/it/rubriche-16/protagonisti-18/parma-a-ristoratore-di-tramonti-onorificenza-dell-71929