Parcheggi, è una tassa quotidiana a Salerno Il Comune continua ad assegnare aree pubbliche per la sosta a pagamento

SALERNO – Entro questo autunno sorgerà in città un nuovo parcheggio a pagamento. Si tratta di quello di via Vinciprova, per la precisione la zona esterna sulla Lungoirno prima di immettersi nel sottopasso, già utilizzata come area di cantiere. Secondo il progetto, passato pochi giorni fa all’esame della Giunta, lì saranno realizzati duecento stalli e sarà attrezzata e poi gestita dalla partecipata “Salerno mobilità”, la società del Comune guidata da Massimiliano Giordano. Nei prossimi giorni partirà la procedura negoziata semplificata con l’invio di una lettera di invito a quindici ditte per i lavori. Se tutto procederà secondo i piani della partecipata, entro l’inizio dell’estate ci sarà l’aggiudica e l’inizio dell’intervento e per settembre il cantiere potrebbe già essere chiuso . Con la realizzazione di questa nuova area, aumentano in città i parcheggi a pagamento. “Salerno mobilità”, infatti, già gestisce altre aree automatizzate: piazza della Concordia e sottopiazza, piazza Mazzini, via Robertelli, parco del Mercatello, lungomare Marconi, foce Irno e foce Irno interrato. A queste bisogna aggiungere le aree perimetrate non automatizzate come via Ligea, piazza Amendola, piazza Vittorio Veneto, piazza Casalbore, via Orofino, via Posidonia, via Carella, via Flacco, stadio Arechi. Da un mese è stato poi inaugurato il parcheggio interrato dell’Irno Center. Di solito si paga da 1 a 2 euro l’ora a seconda della centralità dell’area. La notizia, quindi, di un ennesimo parcheggio a pagamento non ha lasciato molto contenti i salernitani, non tanto i residenti ma coloro che nel corso della giornata sono costretti a spostarsi in auto da un punto all’altro della città. Gli stessi, infatti, fanno notare che sono moltissime le zone con strisce blu, dove per poter sostare devi pagare la tariffa al parcometro. Insomma, sembrerebbe che il parcheggio gratuito a Salerno sia scomparso.

Angela Caso LA CITTA DI SALERNO