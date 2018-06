Pallotta dopo Ravello a Positano, su inchiesta campo calcio a Roma , no comment. Ecco che succederà

Come scritto in anteprima da Positanonews, dopo la fuga in Campania a Napoli , il presidente della Roma James Pallotta è venuto in Costiera amalfitana, cena riservatissima al Caruso a Ravello , poi a Positano via mare da Amalfi, nel giorno del patrono San Vito.

Poche parole, difficile riuscire a sapere se si è visto con il presidente del Napoli De Laurentiis, ma ora quello che scombussola i piani di tutti è l’inchiesta per la costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle con gli arresti per corruzione di mercoledì

Dopo l’operazione “Rinascimento”, che ha portato all’arresto di nove persone coinvolte nella realizzazione dello stadio della Roma a Tor di Valle, James Pallotta è ora costretto a rivedere la strategia per il nuovo impianto. La speranza del presidente giallorosso è che il progetto passi in blocco dal gruppo Eurnova (il cui presidente Luca Parnasi è tra gli arrestati per corruzione) a una nuova società. Per capire se tutto questo sarà possibile bisognerà attendere le decisioni del commissario che sarà nominato dal Tribunale per vagliare insieme al Comune e alle autorità se tutti gli atti di dell’opera licenziati fino ad oggi – che la Procura ha deciso di non mettere sotto sequestro- siano effettivamente legittimi. Anche il dipartimento Urbanistica del Campidoglio ha chiesto chiarimenti, inviando una lettera alla società costruttrice Eurnova per capire quale sarà l’interlocutore dopo l’arresto di Luca Parnasi.

A questo punto il rischio di uno smantellamento della Roma c’è visto che lo stesso Pallotta ha detto “Senza campo torno a Boston”, fra il serio e faceto, considerando che comunque l’imprenditore italo-americano originario di Canosa in Puglia, proprio a Boston negli USA ha i suoi affari, fra cui un ristorante. Però Pallotta è molto schivo, dopo la cena alla Cambusa, accompagnato dai Lucibello boat di Positano si è goduto i fuochi a mare e poi è tornato a Ravello finora non intercettato da nessuno, salvo Positanonews