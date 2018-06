Pallotta presidente della Roma continua il relax in Costa d’ Amalfi all’Acqua Pazza a Cetara il tempio del tonno e non solo. Insomma James Pallotta, il presidente della Roma, beccato in anteprima da Positanonews mentre si recava a cena all’hotel Il Caruso, continua la sua vacanza rilassante in Costiera amalfitana con la moglie Kimberly.

Il presidente Italo americano, che ha già annunciato che tornerà negli USA se non si farà il campo di calcio, ora oggetto di incheste giudiziarie, sta anche alle prese col calcio mercato e gli interessi su alcuni giocatori del Napoli Calcio hanno fatto vociferare di un incontro con De Laurentiis proprio nella Città della Musica.

Tappa a Positano ieri, in occasione della festa del Patrono San Vito, dove si è goduto i fuochi d’artificio a mare, oggi ha fatto tappa nell’altro lato della Costiera amalfitana. Dalla direzione di Sorrento a quella di Salerno.

Ha puntato diritto verso l’Acqua Pazza dove lo chef Gennaro Marciante con la sala condotta da Gennaro Castiello con l’ausilio di Ciccio Costantino , gli hanno fatto trascorrere momenti indimenticabili

L’Acqua Pazza è davvero il tempio della cucina di pesce, in particolare del Tonno, forse il migliore in Italia, ma non solo questo. Dagli antipasti con le alici salate, agli spaghetti con la colatura di alici , dentice fino ai dolci e ai liquori qui rimarrete sempre estasiati.

Non si viene qui per mangiare, ma per vivere un’esperienza e momenti indimenticabili. Fuori dallo spazio e dal tempo. Non solo i due Gennaro sono persone fantastiche e piene di risorse di tutti i tipi, originali e profondamente innamorati del loro lavoro, nel locale i particolari sono curati nei minimi dettagli, dal logo, alle ceramiche, per non parlare di un tavolo particolare finito in un salone di design…

Grande cultura e amore per il territorio, promuovono i loro prodotti, indirizzano a chi cerca di crearsi una nicchia particolare, dalla cioccolateria al produttore di liquori unici..

Chiedete e vedrete…

Ma non si fermano qui , loro amano tanto il loro paese da essere anche fra i protagonisti attivi della pulizia della Statale Amalfitana 163 che da Vietri sul mare a Positano l’ANAS non cura come dovrebbe.

In tutto questo amano circondarsi di personale eccezionalmente preparato, dalla sala, al bar tender…. tutti da scoprire e il presidente della Roma, nonostante i mille pensieri, dal Campo di Calcio, ai giocatori , di cui Naigollan da dare al Napoli o all’ Inter, è riuscito a trovare un momento di pace dei sensi e sicuramente conserverà nel cuore questo pranzo e questa vacanza in Costiera amalfitana..

Dopodomani la Puglia e altri lidi, ma i problemi rimangono… Tornerà a Boston o rimarrà qui?

Foto Giuseppe Fortunato a Ravello e Ciccio Costantino a Cetara