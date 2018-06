Palasport Agerola dopo l’inaugurazione il deserto e ora la grana con la ditta Palarocce, persi fino a cento mila euro . Mentre passano gli anni per la struttura inaugurata in pompa magna dalla Boschi, col Governo Renzi, che evidentemente porta male visto che è stata una delle cause del declino dell’ex segretario del PD, spuntano nuove grane. Come il vecchio contenzioso, precedente all’amministrazione di Luca Mascolo, con la Palarocce che bene faceva non pagava i canoni di locazione.

La querelle giudiziaria è cominciata nel 2003 si parla di un debito di 60 mila euro che fra ricorsi e appelli fino alla Cassazione che ha visto la ditta soccombere l’anno scorso il 22 marzo e ora il Comune dovrebbe batter cassa, probabilmente fino a 100.000 euro, fra spese legali e interessi..

Ma la ditta esiste più? Come mai nessuno ha verificato prima di arrivare a spendere comunque tanti soldi pubblici per gli avvocati?

E che fine farà il Palasport? Ogni anno che passa comporta spese a carico dell’ente e la necessità poi di ulteriori lavori per mettere la struttura a regime..