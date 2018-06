Operazioni antidroga in Penisola Sorrentina: fermato 18enne di Vico Equense e 16enne di Sorrento

Nuove operazioni antidroga in Penisola Sorrentina. In questi giorni sono stati effettuati diversi controlli da parte dei Carabinieri i quali sono riusciti a scovare diversi giovani in possesso di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie, a Sorrento, nei pressi della Villa Comunale, i militari hanno fermato un 16enne del posto che aveva venduto ad un altro ragazzo circa 10 grammi di marijuana. A questo sono stati sequestrati circa 110 euro in contanti ed è stato successivamente denunciato.

A Meta di Sorrento, invece, è stato fermato un 18enne di Vico Equense da parte dei Carabinieri di Piano di Sorrento. Dopo la perquisizione di rito gli sono stati trovati addosso circa 2 etti di hashish: il giovane è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari. Verrà processato per direttissima.