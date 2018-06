Operazione della Capitaneria di Porto di Napoli per la rimozione di boe, gavitelli, opere edili e pontili abusivi nella zona antistante il lungomare di via Caracciolo

07/06/2018 – E’ in corso in questi minuti un’operazione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli per la rimozione di boe, gavitelli, opere edili e pontili abusivi sul lungomare di Napoli e nello specchio acqueo antistante via Caracciolo. Maggiori dettagli si conosceranno al termine dell’intervento.