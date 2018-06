Nuoto Club Penisola Sorrentina ancora successi al Trofeo Gabbiano e oggi \"Nuoto nel Blu\" a Vico Equense

Nuoto Club Penisola Sorrentina di Piano di Sorrento ancora successi al Trofeo Gabbiano e oggi “Nuoto nel Blu” a Vico Equense . Nella piscina dei campioni, la più bella, immersa nel verde del Camping dei Pini di Piano di Sorrento, si mietono successi oltre ai divertimenti e oggi pomeriggio tutti a Vico Equense per “Nuoto nel Blu”

Ultimo meeting della stagione in Campania il 10°Trofeo Gabbiano, la nostra squadra anche se in formazione ridotta a solo 7atleti conquista 3 ori(Michele Maresca nei 200dorso in 3’56″87 nella cat.m80; 2 con Nicola Manfredonia nei 50stile in 26’09(terzo tempo assoluto) e 50dorso 35″34 nella cat.U25);4argenti (Flavio Kessler nei 1500 in 19’58″80 (terzo tempo assoluto) nella cat.m40; Elio Rispoli nei 50stile in 32″51 e 200rana 4’14″15 nella cat.m55; Doc. Franco Filippi nei 1500 in 25’51″60 nella cat.m60) da segnalare il 4°posto di Amelia Monteforte nei 1500 in 30’52″50 nella cat.m40 e Il 5°posto di Francesco Russo nei 50stile in 30″09 cat.m25

Nel link i risultati completi:

https://www.federnuoto.it/…/mast…/circuito-supermaster.html…

Oggi Un pomeriggio dedicato allo sport che coinvolgerà circa duecento piccoli atleti provenienti da tutta la regione che parteciperanno, domani, sabato 16 giugno 2018, al sesto trofeo “Nuoto nel Blu”, che andrà in scena nella suggestiva cornice della marina di Vico. L’ evento sportivo, patrocinato dal Comune di Vico Equense, assessorati allo sport e al demanio, rispettivamente retti da Lucia Vanacore e Angelo Castellano, è stato organizzato dallo Sporting Nuoto Penisola Sorrentina in collaborazione con il comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto (FIN), e si svolgerà nello specchio d’acqua antitante gli stabilimenti balneari “da Vittorio” e “lido Margherita”. La bella giornata di divertimento e sport inizierà alle 16.45 e terminerà alle 18.15 con la premiazione dei partecipanti. “Siamo certi che si ripeterà il grande successo dello scorso anno. Sarà una giornata di sport e divertimento”, il commento degli assessori Vanacore e Castellano.