Nocera Inferiore, alimenti non tracciati alla buvette dell’ospedale Scoperti dal Nas 20 chilogrammi di pane, focacce e salumi di provenienza ignota

NOCERA INFERIORE – Alimenti non tracciati scoperti al bar tavola calda “San Giuseppe Moscati” all’interno dell’ospedale “Umberto I” a Nocera Inferiore. A rinvenirli ancora una volta sono stati i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno. Gli uomini del maggiore Vincenzo Ferrara si sono presentati al bar che offre un servizio all’interno dell’ospedale più importante dell’Agro nocerino. Durante l’ispezione nei locali al piano terra sono stati trovati alimenti vari (pane, pizzette, focacce, panini farciti, prodotti dolciari e salumi vari) per oltre 20 chilogrammi di peso totale che erano privi di tracciabilità. Per questi prodotti, in pratica, non è stato possibile stabilire la provenienza, i vari passaggi che hanno compiuto fino ad arrivare alla tavola calda e quindi è scattato il sequestro amministrativo. I militari del Nas stanno eseguendo una serie di controlli anche nelle strutture ospedaliere che andranno avanti anche nei prossimi giorni.

Salvatore De Napoli LA CITTA