‘No sgombero’, minacciano di lanciarsi In edificio suore occupato abusivamente a Napoli

NAPOLI, 1 GIU – Momenti di tensione stamane nel centro storico di Napoli, dove una squadra tecnica, sostenuta dalle forze dell’ordine, ha tentato di eseguire il distacco dell’elettricità in un edificio d’epoca, appartenente a un istituto religioso femminile, che sei famiglie occupano abusivamente da un paio d’anni. Distacco motivato dalle condizioni di vetustà e insicurezza degli allacci, ma che secondo gli occupanti sarebbe stato il preludio al loro sgombero. Alcuni degli occupanti si sono quindi sporti dalle finestre minacciando di lanciarsi nel vuoto e invitando i turisti a fotografare “questa immagine di ingiustizia” della città di Napoli.

L’edificio di quattro piani – nella zona di piazza Miraglia, vicino al vecchio Policlinico – è in condizioni precarie. Dello stato degli impianti, rischioso per l’incolumità delle famiglie (tra cui anche alcuni anziani e bambini) “potrebbe farsi carico il Comune”, ha proposto la consigliera comunale Eleonora Di Majo, giunta sul posto con il presidente della municipalità.

