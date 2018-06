Nella Capri dorata, ecco Ia contessa americana Bismark e il ragazzo di Furore in un libro che ne ricostruisce la storia  

Oreste Mottola

”Racconta bene il tuo villaggio e racconterai il mondo”, dice Andrea Camilleri. E’ la storia vera di uno scugnizzo quindicenne di Furore in costa d’ Amalfi che sbarca a Capri nei primi anni Cinquanta e diventa il cameriere principale dei Bismark, a villa Fortino. Lei, Mona Bismark, americana fascinosa che al quarto matrimonio si assicura titolo, sostanze e quant’altro necessario per vivere al più alto livello possibile il suo amore per la moda, la letteratura, le arti e … Capri. Lui, è Eddie, il figlio del Bismark, il presidente della repubblica tedesca che sarà costretto a consegnare tutto il potere a un certo Hitler. Non faceva mistero delle sue paure e preoccupazioni per la Germania e diceva di fidare molto nell’umanità propria degli italiani e che lui vedeva anche in Mussolini. Confessioni post belliche, che Vincenzino, riporta oggi a Rosario Messone, ingegnere e scrittore, capitato per caso in questa storia, e che come suo solito, riporta ogni particolare con pignoleria, ma scevro di ogni sovrastruttura ideologica, “sapeva ogni cosa della contessa e ripeteva spesso che, in giovane età, era stata .scrive – una delle donne più belle, ricche e meglio vestite nel mondo”. Questo è il quadro nel quale si svolge il libro “Un’americana a Capri”, 254 pagine. D&B Edizioni, di Bracigliano, in edizione limitata voluta dalla famiglia Fusco di Furore. L’intelligenza sveglia di Vincenzino conquista i due aristocratici. Su tutto c’è il detto “Il sole di Capri scarfa pure u chiu’ fesso”. Inteso come capacità dell’isola di redistribuire sole, mare, cultura e ricchezze. Vincenzo Fusco fu assunto al servizio della contessa all’età di quattordici anni, a partire dal 1953 e vi rimase fino alla fine degli anni ‘60. Vincenzino è strappato al lavoro di “mulo umano”, armato di una grande cesta distribuiva il pane dei Buonocore, ai signore delle ville capresi. Mona Strader (poi contessa Mona Von Bismark) ed il suo terzo marito, acquistarono a Capri “Il Fortino”, già dimora dell’imperatore Tiberio, poi di scrittori, musicisti e altri illustri personaggi . Erano Bismark, Williams, Onassis, Callas, Mussolini, Ciano, Savoia e molti personaggi minori che difficilmente troverebbero spazio in un solo libro. Tra loro spicca forse il più illustre dei toscani maledetti, lo scrittore Malaparte, in esilio dorato sia per la sua dissidenza all’interno del fascismo che per il sospetto mai provato e mai fugato per una ragazza inglese che una notte trovò la morte volando in mare da uno scoglio. La contessa ospitò a Capri artisti, vip, nobili e coronati di vari ordini e gradi in una cornice di fascino e lusso che a volte facevano riempire intere pagine dei giornali popolari. Una certa stampa italiana qui ebbe origine. Il giovane cameriere è colpito dagli “stili di vita” non solo dei “ricchi sfondati” ma anche del contorno di fotografi e attrici, con scrittori che non nascondono diversità e disinvolture. Il ragazzo semplice della costiera osserva e mentalmente annota. La sua discrezione è comunque massima. I “Fortino”, la villa dei Bismark, era un’eterna S. Pietro. Della presenza dell’americana a Capri traevano i maggiori benefici i suoi amici, coloro che la servivano con devozione e gli operai addetti al restauro, all’ampliamento e alla manutenzione della villa. Un giorno ci passa anche un giovane Giulio Andreotti e a lui Vincenzino si va a presentare a Roma, finita la favola con i Bismark a Capri. E il presidente, ricordando quelle referenze, lo assume subito.