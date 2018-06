Nasce il Governo Conte M5S – Lega, martedì giuramento. Chi sono i Ministri. Oggi è festa della Repubblica

Oggi è Festa della Repubblica e, per fortuna, non giornata di protesta con la manifestazione annunciata contro Mattarella. Sanata la frattura istituzionale ora si tratta di mettere alla prova le forze politiche che hanno vinto le elezioni, con tante incognite legate ai numeri e agli equilibri di due partiti giovani. La novità storica è che per la prima volta nessun partito tradizionale, e neanche gli eredi di questi partiti, sono al governo. Comunque sia per gli italiani una Festa della Repubblica più serena. Positanonews cerca di fare un quadro dalla stampa

“Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici anticipati nel contratto di governo, lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità della vita di tutti gli italiani” le prime parole del neo premier Conte, che oggi ha tenuto il primo Consiglio dei Ministri, durato circa una ventina di minuti. “Il Presidente Conte ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella” si legge nella nota del primo Cdm del governo guidato da Giuseppe Conte. “Il Presidente -si spiega- ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dell’onorevole Giancarlo Giorgetti, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo. Il Consiglio ha condiviso la proposta del Presidente e il Sottosegretario Giorgetti ha quindi prestato giuramento e assunto le proprie funzioni”.

SALVINI – Uscendo dal Quirinale, Matteo Salvini invece si è limitato a dire nel piazzale antistante il Palazzo: “Sono felice ed emozionato, penso ai miei due bambini e spero mi abbiano visto da casa”. E poi scherza. “Mio figlio era arrabbiato perché è stato eliminato al torneo di tennis, mica era emozionato per me…”. Ce la farà a fare il vicepremier-ministro dell’Interno e il segretario della Lega? “Basta organizzarsi, tutto si può fare, basta volerlo”, assicura Matteo Salvini arrivando a palazzo Chigi dopo aver giurato al Colle. ”L’ho fatto fino ad ora, perché non posso continuare a farlo…”, insiste Salvini.

Non c’è solo la questione dei migranti sul tavolo del neo ministro dell’Interno Matteo Salvini, c’è anche il dossier sui beni confiscati alla mafia. Rispondendo ai cronisti che gli chiedevano quale sarà il primo provvedimento del neo ministro e se eventualmente fosse sulla questione dei migranti, Salvini risponde: “Ve lo comunicheremo. C’è anche tutto il dossier sui beni confiscati e sequestrati ai mafiosi”.

DI MAIO – “Ora al lavoro per dare lavoro” ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, uscendo dal Quirinale dopo il giuramento del nuovo governo. “Un grazie di cuore a Beppe Grillo, lo incontrerò sabato per goderci insieme questa vittoria”. “Mi occuperò dello Sviluppo Economico e del Lavoro perché è ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo” aveva sottolineato poco prima postando su Facebook un selfie della squadra. “Siamo la squadra del Movimento 5 Stelle nel governo del cambiamento e siamo al vostro servizio! Ci vediamo sabato alle 19 a Roma – conclude Di Maio – in piazza della Bocca della verità per festeggiare tutti insieme”. All’uscita Paolina Esposito, la mamma di Luigi Di Maio, si è detta “emozionata e orgogliosa”. “Mio figlio è stato bravo” ha aggiunto.

Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo Salvini “affiancheranno” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ma saranno a capo di due dicasteri fondamentali nei loro programmi di governo, cioè Lavoro e Sviluppo e gli Interni. In totale sono 20: solo 5 le donne (di cui tre senza portafoglio). Sono 9 in quota M5s (di questi sei erano già nella squadra ideale presentata da Di Maio prima del voto e i restanti tre erano stati eletti in Parlamento), 7 in quota Lega (compresi i tecnici) e due indipendenti. Ecco chi sono i ministri del governo nato 88 giornidopo le elezioni politiche del 4 marzo.

BONGIORNO – “Io sono per vivere cento vite, questa é una nuova che comincia”. Così Giulia Bongiorno, al ricevimento ai Giardini del Quirinale, risponde ai cronisti assicurando di non essere “affatto delusa” per non essere stata indicata alla Giustizia. “Nella mia vita mi sono occupata di tante cose – spiega il neo ministro alla Pubblica Amministrazione – si pensi solo al mio impegno contro la violenza sulle donne, questa è una nuova avventura, va benissimo“. A chi le chieda se nutra diffidenza verso la compagine governativa M5S, “assolutamente”, risponde sicura.

TRIA – “In Italia non esiste nessuna forza politica che dica di voler uscire dall’euro” puntualizza il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al ricevimento ai giardini del Quirinale.

COSTA – “La terra dei fuochi è sempre nel mio cuore e adesso deve stare nella mia penna” ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, lasciando il Quirinale. Siamo “una buona squadra” ma, aggiunge, “valutateci per quello che facciamo”.

MOAVERO – “Non siamo un governo militare. Uniti e motivati tutti insieme” ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, lasciando il Quirinale. A chi gli chiede se lavorerà con Paolo Savona, “certo -risponde- lo conosco bene”. Poi il riferimento alla sua terza esperienza da ministro: “Non c’è due senza tre”.

L’EUROPA – Intanto l’Unione europea ha espresso “piena fiducia nella capacità e nella volontà del nuovo governo” italiano “a impegnarsi in modo costruttivo con i partner europei e con le istituzioni dell’Ue per sostenere il ruolo centrale dell’Italia nel progetto europeo”. L’Italia, ha sottolineato Bruxelles “è un membro fondatore dell’Ue, un partner fidato ed indispensabile”. “La vostra nomina avviene in un momento cruciale per l’Italia e per l’intera Ue – scrive in una lettera di congratulazioni il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk -. Per superare le sfide comuni che abbiamo davanti, servono più che mai unità e solidarietà. Credo fortemente che la nostra comunità potrà prosperare solamente se si basa su un dialogo rispettoso e sulla collaborazione leale, cose che farò del mio meglio per assicurare”. “Non vedo l’ora di lavorare con voi nel Consiglio Europeo e nel G7”, aggiunge Tusk.

GERMANIA – La cancelliera tedesca Angela Merkel si congratula con il premier Giuseppe Conte. “La nostra cooperazione si basa sui nostri valori comuni europei”, afferma la cancelliera in una nota. Nel messaggio di auguri al nuovo presidente del Consiglio, la cancelliera tedesca ricorda che come Paesi fondatori dell’Unione Europea l’Italia e la Germania hanno forti legami “politici, economici e culturali”. “Sarò lieta di continuare questa stretta partnership e di rafforzarla ancora”, conclude Merkel.

LE PROSSIME TAPPE – Il giuramento è solo il primo passo, l’esecutivo diventerà operativo a partire dalla settimana prossima, con il voto di fiducia che sarà votata prima dall’aula di palazzo Madama e che potrebbe tenersi alle 12 di martedì 5 giugno, come si evince dalle comunicazioni che alcuni gruppi hanno inviato ai loro senatori, raccomandando la presenza a Roma già dal giorno prima.

Presidente del Consiglio dei ministri: Giuseppe Conte (Indipendente in quota M5s)

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio e segretario del Consiglio: Giancarlo Giorgetti (Lega)

Vicepresidente e ministro del Lavoro, del Welfare e dello Sviluppo: Luigi Di Maio (M5s)

Vicepresidente e ministro dell’Interno: Matteo Salvini (Lega)

Ministri senza portafoglio

Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro (M5s)

Pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno (Lega)

Affari regionali e autonomie: Erika Stefani (Lega)

Sud: Barbara Lezzi (M5s)

Famiglia e disabilità: Lorenzo Fontana (Lega)

Affari europei: Paolo Savona (Indipendente in quota Lega)

Ministri con portafoglio

Affari esteri e cooperazione internazionale: Enzo Moavero Milanesi (Indipendente)

Giustizia: Alfonso Bonafede (M5s)

Difesa: Elisabetta Trenta (Indipendente in quota M5s)

Economia e finanze: Giovanni Tria (Indipendente)

Infrastrutture e trasporti: Danilo Toninelli (M5s)

Politiche agricole, alimentari e forestali: Gian Marco Centinaio (Lega)

Ambiente e tutela del territorio e del mare: Sergio Costa (Indipendente in quota M5s)

Istruzione, università e ricerca: Marco Bussetti (Indipendente in quota Lega)

Beni e attività culturali e turismo: Alberto Bonisoli (indipendente in quota M5s)

Salute: Giulia Grillo (M5S)