Napoli. SuperOtium. “ALTROVE”.

Articolo di Maurizio Vitiello – “ALTROVE”, DAMP si racconta a SuperOtium con Luciana Berti.

“ALTROVE”

DAMP si racconta a SuperOtium

con Luciana Berti

05.06.18 | 18:00

Martedì 5 Giugno 2018, dalle ore 18:00, a Napoli, negli spazi di SuperOtium, in via Santa Teresa degli Scalzi 8, il collettivo DAMP presenterà il progetto espositivo Dove non fui mai, curato da Maria Pia De Chiara e visitabile alla MAPILSGALLERY fino al 15 Giugno 2018.

Gli artisti di DAMP – Alessandro Armento, Luisa de Donato, Viviana Marchiò e Adriano Ponte – insieme a Luciana Berti, storica dell’arte e curatrice, approfondiranno i contenuti dei loro progetti, realizzati in spazi storici, come Palazzo Ducale di Genova, e gallerie d’arte contemporanea.

L’incontro sarà focalizzato sui temi dell’altrove, del viaggio e della ricerca collettiva.

L’esperienza del giovane gruppo napoletano, nato nel 2017, sarà posta in relazione con esperienze analoghe, vicine e lontane nel tempo, delle quali si è occupata Luciana Berti nel corso della sua attività di studiosa e curatrice.

ALTROVE spin-off della mostra, sarà ospitato da SuperOtium, art hotel in cui artisti sono ospiti per progetti di residenze e che propone numerose attività ed eventi dedicati a viaggiatori, curatori, creativi, scrittori e amanti della cultura.

Inaugurato nel 2017, MAPILSGALLERY è uno spazio espositivo situato a Napoli in via Monte di Dio 14, diretto e curato da Maria Pia De Chiara.

Dedicata alle ricerche e ai linguaggi innovativi in particolare degli artisti delle generazioni più giovani, la galleria ha aperto la stagione 2017/2018 con la personale di Vittoria Piscitelli, Tutto questo l’ho fatto solo per te, continuando con la mostra di DAMP e proponendosi come spazio per le performances di giovani artisti.

Da seguire.

Maurizio Vitiello