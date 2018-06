Napoli. “Primavera in Floridiana 2018”.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Primavera in Floridiana 2018”.

Museo Duca di Martina e Parco della Villa Floridiana

Via Cimarosa, 77 – 80127 NAPOLI

0812294701 – 0815788418 – 0815569803

www.polomusealecampania.beniculturali.it

facebook.com/museoducadimartina

PEC: mibac-pm-cam@mailcert.beniculturali.it

Ecco gli ultimi tre appuntamenti del programma “Primavera in Floridiana 2018”:

La Floridiana: un parco nella città

Visita guidata a cura di Chiara Cirillo, docente di Colture arboree, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Saranno illustrate le caratteristiche dell’ecosistema del Parco con gli alberi che crescono in ambiente urbano, il loro adattamento e gli accorgimenti necessari per un’adeguata cura e gestione delle aree verdi in città.

Appuntamento presso la biglietteria all’ingresso di Via Cimarosa

Sabato 23 giugno 2018, ore 11,00

Meditazione sonoro vibrazionale

A cura del maestro Alexandro Nardulli, presidente dell’associazione Be.Na.Res.

Appuntamenti dedicati alla conoscenza dell’antica disciplina basata su un armonico rapporto tra corpo e mente, sulla ricerca del benessere attraverso una suggestione sonora capace di riattivare le vibrazioni energetiche in un luogo pieno di bellezza,

Parco, aiuola antistante il museo,

Sabato 23 e 30 giugno 2018, ore 10,30

La partecipazione agli incontri è con il biglietto ordinario del museo (4 euro, intero; 2 euro, ridotto)

Maurizio Vitiello