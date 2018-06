di 36 Galleria fotografica Napoli. Presentato il 02 giugno presso il teatro Acacia “Il paese delle meraviglie”.









Sabato 2 giugno u.s. presso il teatro Acacia in via Tarantino a Napoli, Roberta e Vincenza Ventre hanno presentato lo spettacolo di fine anno accademico 2017/2018 “Il paese delle meraviglie.

Il teatro era gremito in ogni ordine di posti ed in sala era presente anche la grande attrice Isa Danieli. Un piccolo omaggio è stato donato all’attrice.

Lo spettacolo in tre tempi con pause e trattenimento da parte del presentatore, è iniziato alle 17:15 ed è terminato alle 22:30.

Molti sono stati i quadri danzati dalle allieve e allievi delle Rose Ballet School .

Le piccole e le più grandi allieve sono state tutte bravissime e si evince che alla base di tanto successo ci deve essere stata una grande fatica e ore di prove con quella grande passione che sprona le gemelle Ventre e le loro allieve ed allievi.

Il pubblico ha applaudito con energia ogni quadro dello spettacolo e in sala si sono sentite echeggiare anche molti “brave e bravi!

Ottime le musiche, le coreografie, ottimi i costumi, gli scenari, l’audio e le illuminazioni.

Hanno partecipato oltre alle allieve ed allievi, le maestre Roberta e Vincenza Ventre, il maestro Christian Pellino, il maestro Fabio Improta.

Prima della chiusura definitiva del sipario, con in scena le allieve ed allievi con Roberta e Vincenza Ventre, Christian Pellino e Fabio Improta, il presentatore a nome di Roberta e Vincenza ha ringraziato tutti coloro che con la loro opera hanno contribuito al successo dello spettacolo.

Il pubblico ha lungamente applaudito all’unisono.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei lettori

del giornale Positanonews

Nota: a breve inserirò anche un filmato di audio video girato durante l’evento.