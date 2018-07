Napoli. Piazza del Plebiscito. Concerto “Obiettivo Sicurezza”.

Articolo di Maurizio Vitiello – In Piazza del Plebiscito di Napoli il concertone conclusivo di “Obiettivo sicurezza”.

Tutti in piazza per la sicurezza.

Da Rosario Miraggio a Valentina Stella, dagli Audio 2 a Ivan Granatino, Piazza Plebiscito ha ospitato il concertone conclusivo di “Obiettivo sicurezza”.

L’Assidal Sede Territoriale Aree Provinciali Partenopee insieme all’Osservatorio sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro “Napoli Città Sicura” del Comune di Napoli e all’associazione ImPerfect hanno organizzato la seconda edizione della kermesse sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra tavole rotonde al Maschio Angioino, l’evento di “Pompieropoli” sino alla serata di Piazza del Plebiscito.

Dal palco centrale, davanti Palazzo Reale, gli speaker di Radio Marte, Rosanna Iannaccone e Francesco Mastandrea hanno animato la serata tra musica, danza e comicità.

Sin dal pomeriggio, frotte di ragazzine assiepate nei pressi delle transenne hanno atteso pazientemente i propri idoli.

Le giovanissime Claudia Megrè e Luna Palumbo, Ivan Granatino, Bles, Mr Hide, i comici Alessandro Bolide, Ivan e Cristiano, Tony Figo hanno divertito gli oltre 3500 spettatori.

La piazza si è infiammata fin oltre la mezzanotte quando sono arrivati Valentina Stella e Rosario Miraggio che, acclamato dalle fans, ha regalato alcuni tra i suoi principali successi, concludendo la manifestazione.

Dal palco Rosario Quagliero, presidente Assidal sedi partenopee, ha precisato: “La sicurezza pretende formazione. E’ fondamentale capire quali comportamenti assumere sui luoghi di lavoro per scongiurare incidenti. Con l’aiuto degli esperti, ma anche delle forze dell’ordine e dei rappresentanti delle istituzioni abbiamo cercato in questi giorni di far comprendere proprio questo concetto e siamo davvero soddisfatti della presenza e dell’appoggio di tanti artisti che credono in questa causa.”

Maurizio Vitiello