Napoli. Intra Moenia. Cibus.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Cibus” a “Intra Moenia”.

Sarà inaugurata mercoledì 06.06.2018, alle ore 19, negli accoglienti spazi di “Intra Moenia”, nella supercentralissima Piazza Bellini a Napoli, l’interessante mostra “Cibus”, organizzata, coordinata e curata da Maria Pia Daidone – nella bella immagine della fotografa Lucia Mugnolo -, con opere recentissime, cm. 50×40, di Iole Antinolfi, Adriana Brancaccio, Annalisa Clemente, Rosaria De Santis, Antonio Di Paolo, Marilena Grieco, Donatella Malasomma, Monica Memoli, Gilda Ricci.

I lavori sono tutti imperniati sulle abitudini alimentari degli Italiani.

Un’alimentazione sana, tipo “praevidet ac providet”, è essenziale per la salute.

Da segnalare un particolare: tutte le opere si possono unificare tanto da diventare un singolare nastro illustrativo, teso a valorizzare in un unico, potenziale lavoro i migliori cibi.

In una eccellente combinazione collettiva si riscontra un “esprit” mediterraneo di valori del gusto.

Da non mancare, assolutamente.

Maurizio Vitiello