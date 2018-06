Napoli. Biblioteca Nazionale. PIRANDELLO E L’UNIVERSALITA’ DELL’ARTE.

Articolo di Maurizio Vitiello – PIRANDELLO E L’UNIVERSALITA’ DELL’ARTE.

Si svolgerà nella Biblioteca Nazionale di Napoli, a Palazzo Reale, giovedì 14 giugno 2018, il convegno internazionale di studi su “Luigi Pirandello e l’universalità dell’arte”.

Si tratta di un evento particolarmente stimolante in quanto affronta il talento del grande autore a trecentosessanta gradi ponendo l’attenzione su aspetti meno noti e studiati, vale a dire l’interesse che sempre Pirandello mostrò per le arti visive e la musica.

Pirandello fu, infatti, anche pittore (attività esercitata poi con successo dal figlio Fausto) e grande cultore di musica.

Lisa Sarti che insegna alla City University di New York, viene in Italia per l’occasione a illustrare una pubblicazione da lei curata dal titolo “Pirandello’s visual philosophy”, che raccoglie diversi contributi critici sulla poliedrica attività del grande siciliano.

Il convegno si aprirà con i saluti del direttore della Nazionale Francesco Mercurio e vedrà gli interventi, oltre che di Lisa Sarti, anche di Carlo Di Lieto, autore a sua volta di un volume su Pirandello pittore, di Mauro Giancaspro e della pronipote di Pirandello, Renata Marsili Antonetti.

Il coordinamento dei lavori è affidato ad Antonio Filippetti.

