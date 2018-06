BLITZ: Napoli e Agerola, arrestate persone per traffico illegale di auto rubate

E’ stato sgamato un grosso illecito: un traffico di auto rubate con rotta Italia – Spagna. A collaborare a tutto ciò sono state tre persone residenti tra Agerola e Santa Maria La Carità supportate da due toscani. Sono colpevoli di aver contraffatto diverse auto rubate cambiandone il numero del telaio e falsificandone i documenti, entrambi i riferimenti sono stati presi da auto effettivamente in circolazione, quindi, si tratterebbe di pure imitazioni per poter rientrare nelle attuali normative vigenti.

Blitz dei carabinieri di Torre Annunziata

A beccarli è stato il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata e su ordinanza del gip sempre dello stesso paese sono state arrestate 5 persone italiane accusate di associazione a delinquere allo scopo di trafficare armi e auto rubate. Il materiale illegale veniva trasferito dal porto di Civitavecchia a Valencia. Il taroccamento della merce era messo a punto ad hoc e con alta precisione in quanto i documenti risultavano essere regolari sia per l’esportazione che per la circolazione in Spagna.

Le persone coinvolte, in tutto, risultano essere 10: una banda criminale altamente organizzata e agganciata con l’estero che ha trafficato per lungo tempo salvo poi essere sgamati. Le indagini hanno messo in evidenza anche il possesso di armi come una pistola semiautomatica e ben 10 auto rubate in varie parti d’Italia.