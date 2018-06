NA 6/6/18 presso la Casina Pompeiana è stato presentato il concerto “Operetta, eterna favola”.

Mercoledì 24 maggio u.s. presso la Casina Pompeiana, gremita di pubblico, il Coro delle Voci di Massabielle diretto dal maestro Ninì Spinelli ha presentato il concerto “Operetta, eterna favola”.

Il coro “Le voci di Massabielle” è una formazione musicale composta da circa trenta elementi, (ndr. non conosco tutti i nomi) e si esprime in diversificati repertori di musica sacra e profana.

Il coro si è esibito per il Comune di Napoli, per Enti ed Associazioni culturali musicali.

Il repertorio di musica sacra è stato eseguito in diverse celebrazioni svoltesi anche alla presenza del Cardinale Arcivescovo S.E. Crescenzio Sepe e di Vescovi Ausiliari per la Conferenza Episcopale Campana in varie chiese della diocesi di Napoli, nel Santuario di Pompei e nella cattedrale di Napoli.

In occasione dell’Anno Giubilare della misericordia il coro ha partecipato al concerto con orchestra delle corali di tutto il mondo diretto da Monsignor Marco Frisine nell’aula Paolo VI del Vaticano e ripreso dall’emittente televisiva TV 2000.

Nel 2017 ha presentato uno spettacolo coreografico “Operetta, eterna favola”, di selezioni da operette, in teatri cittadini.

Coinvolgente è stata la partecipazione su invito dell’Ente flash mob organizzato in occasione della rappresentazione del “Rigoletto”, e ripresa dall’emittente televisiva Canale 21, nel foyer del teatro San Carlo.

Prestigiosa rappresentazione è stata il Concerto di Capodanno 2017 svoltosi nella Villa Pignatelli sotto l’egida del Polo Museale della Campania del Ministero dei Beni Culturali.

Il coro è guidato e diretto da Ninì Spinelli che, laureata in lettere e diplomata al Conservatorio di Napoli S. Pietro a Majella, si è affermata in concorsi nazionali ed internazionali (concorso premio internazionale “M. Callas”, indetto dalla RAI), ha poi coniugato l’attività didattica umanistica con quella concertistica e teatrale di canto lirico per il Teatro San Carlo e numerosi enti lirici italiani e stranieri.

Ha aperto lo spettacolo il maestro Ninì Spinelli che dopo il saluto agli ospiti, ha passato il micro ad una rappresentante del progetto Donne in panchina che ha tracciato un profilo del progetto stesso.

A seguire Ninì Spinelli ha presentato la Marcia d’ingresso e progressivamente i vari brani che sono stati cantati dal coro delle voci di Massabielle.

Al termine del programma in scaletta, il pubblico ha richiesto bis di alcuni dei brani che sono stati cantati. Ninì con la sua grazia e congeniale verve, ha acconsentito alle richieste del pubblico, facendo bissare al coro alcuni dei pezzi.

Un’ora e mezza di spettacolo volata sulle note di operette. Ogni brano è stato applaudito dal pubblico che al termine ha espresso il proprio consenso con applausi all’unisono.

I protagonisti sono stati tutti bravi. Ottimo il coro, le coreografie, i costumi, le luci, l’audio e le musiche.

Sono auspicabili delle repliche!

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

Nota: A breve inserirò un filmato di audio video girato durante l’evento.