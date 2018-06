NA 20/6/18 presso la Bib. Croce edizione Giugno “Napoli in…canto”.

Mercoledi 10 Giugno u.s. presso la Biblioteca Croce in via De Mura al Vomero, la giornalista Marisa Pumpo Pica ha presentato la edizione di Giugno di Napoli in…canto.

La sala era gremita di ospiti nonostante il tempo piovoso e la scaletta ricca di numeri da presentare.

Hanno declamato versi:

Arturo Bono, Peppe Esposito il quale ha declamato una sua poesia, una di Salvatore Bova e un’altra di Giovanni De Caro su proposta di Roberto Di Roberto, Giovanni Baiano, Adriana Torre, Romano Rizzo, Anna Maria Piccirillo, Irene Pumpo, Anna Torriero, Maria Vacca, Maria Rosaria La Gala, Vincenzo Occupato, Italo Sgherzi.

Hanno partecipato i seguenti cantanti e musicisti:

Tullio Sabella chitarra e voce, Cosimo De Liberato, Antonio Micera, Maria Rosaria Botti, Antonio Onorato accompagnato alla chitarra dal maestro Gianfranco Matarazzo, Luca Paolella, Enzo Carbone accompagnato alla chitarra dal maestro Giuseppe De Crescenzo.

E’ intervenuto anche il maestro Guido Bossa.

Ha recitato versi di Enzo Carbone Anna Maria Forte.

Hanno recitato una scenetta comica Anna Maria Forte e Gennaro Esposito.

Le due ore concesse dalla Biblioteca Croce dalle 17 alle 19 sono scadute senza che alcuni poeti e cantanti abbiano potuto eseguire i loro numeri.

L’incontro si è concluso con il saluto di Marisa Pumpo Pica e l’arrivederci alla edizione di luglio che è stata anticipata al primo mercoledi 4 luglio.

Gli ospiti hanno applaudito all’unisono.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews