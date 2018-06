NA 13-22-29/6/18 presso Casina Pompeiana personale di disegno e pittura di Arnaldo Garcez ed altri eventi

Riceviamo e pubblichiamo

Pensamentos Poéticos ma non solo

Il 19 aprile presso l’Università l’Orientale si svolse il primo di una serie di incontri nati dalla sinergia tra l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, il Consolato onorario del Brasile a Napoli ed il Centro Culturale do Brasil-Napoli con l’intento di creare un ponte tra i contesti brasiliano ed italiano, ed in particolare quello napoletano, attraverso un excursus storico, poetico, culturale ed artistico.

Nell’ambito di questo progetto sono stati pensati alcuni eventi culturali di notevole spessore.

Dal 13 al 22 giugno nella Casina Pompeiana, struttura appartenente al Comune di Napoli, che ha aderito al progetto consentendo appunto l’utilizzo di questa splendida location ubicata nella elegante Villa Comunale e che negli ultimi tempi sta crescendo esponenzialmente per l’alternarsi di eventi culturali sempre più rilevanti, è stata organizzata una interessantissima personale di un artista plastico brasiliano originario di Manaus (Amazzonia) Arnaldo Garcez, che esprime la sua arte attraverso Il disegno e la pittura sin dal 1977. Dopo aver completato i propri studi a Rio de Janeiro, nel 1983 l’artista si trasferì in Germania dove la sua vita professionale ebbe una svolta venendo contagiato dall’Espressionismo e dalla Litografia. Egli promosse, successivamente, un progetto che aveva come obiettivo lo sviluppo della creatività con materiali semplici e di facile accesso alla popolazione amazzonica come l’urucum (un frutto da cui si estrae un pigmento rosso), il carboncino ed altri coloranti naturali. Garcez è un artista dinamico sempre alla ricerca di nuove informazioni riguardanti i concetti artistici e plastici. Soggetti famosi dei suoi dipinti sono donne molto sensuali nude e vestite, musicisti e ballerini nel momento della danza, e solitari frequentatori di bar in cerca di amore. Arnaldo, poeta e compositore d’eccellenza, è un disegnatore straordinario, e proprio per questo alcune delle sue magnifiche opere fanno da sfondo alle scene di decine di telenovele offerte da TV GLOBO l’emittente più importante del Brasile e seguite da milioni di appassionati. I suoi lavori sono esposti nelle gallerie di tutto il mondo a partire da Rio de Janeiro passando per San Paolo e Brasilia per finire a Lisbona, Miami e New York. Quindi intenditori e non potranno ammirare il suo genio nella location napoletana, e potranno apprendere dalle ore 19 del 19 giugno, dall’artista stesso, le tematiche della sua pittorica. Nel corso della serata, all’insegna del buon vino dell’Enoteca Coronas, Garcez, al suono della musica brasiliana interpretata dagli AnimaNova, si esibirà in una performance estemporanea dipingendo un quadro dal vivo.

Il 21 giugno, poi, dalle 15:00 alle 17:00, sempre in Casina si svolgerà la proiezione di un film brasiliano che farà da intro alla serata organizzata dall’associazione Odore Antico nell’ambito della Festa Europea della Musica con l’alternarsi sul palco della Casina di vari artisti napoletani.

Infine, il 29 giugno, dalle ore 19:30, si svolgerà, nell’ambito della “Missão itinerante” (Consolato itinerante) che il Consulado-Geral do Brasil em Roma ha inteso realizzare a Napoli con l’obbiettivo di fornire servizi consolari alla comunità brasiliana nei giorni dal 29 giugno al 1° luglio, una serata musicale inter-culturale, in collaborazione con il Centro Teatro Studi, con artisti brasiliani e napoletani che si alterneranno sul palco esibendosi in brani delle due tradizioni canore. Nel corso della serata l’Onlus I Care illustrerà gli scopi della sua attività in Uganda ricevendo in donazione un quadro realizzato per l’occasione dagli artisti del collettivo Opus Continuum nonché il 5% del ricavato delle vendite effettuate dal laboratorio artigianale di borse Les Naïfs nel periodo dal 22 maggio al 28 giugno. Il buffet della serata sarà offerto dal ristorante tipico brasiliano Churrà Varcaturo e dalla stessa Onlus I Care.

a cura di Giulia Di Costanzo

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews