NA 12-14/6/18 presso Casina Pompeiana “Non solo jazz” ed altri spettacoli.

Ormai la Casina Pompeiana si avvia sempre più ad affermarsi nel panorama musicale napoletano come luogo di sperimentazioni e di nuove tendenze.

A riprova di quanto affermato, rispettivamente martedì 12 e giovedì 14 giugno, con questi due titoli evocativi,<…non solo “fammi riprovare”

evergreen in jazz> e , le associazioni Live Tones ed EuforikaNapoli, presentano due serate musicali apparentemente diverse ma in realtà unite da un minimo comune denominatore… il jazz appunto.

Il jazz che farà da contrappunto anche mercoledì 13 al consueto appuntamento mensile, il V, del Radio LIve Act & Podcast “Le 1000 Voci di Partenope” – viaggio nell’universo della vocalità al femminile nella musica partenopea dagli anni 70 ad oggi, dedicato a MARIA PIA DE VITO, signora e protagonista del jazz italiano che racconterà ai microfoni del programma di ALFREDO d’AGNESE e GABRIELLA RINALDI, il tragitto artistico che l’ha portata dalla ricerca sul rapporto tra musica d’improvvisazione e tradizione popolare a collaborazioni come quella con Joe Zawinul, ex allievo di Miles Davis e fondatore dei Weather Report, e molte altre ancora. Il suo cammino dagli anni ’90 a oggi è fitto di sfide personali (dalla lettura di Jimi Hendrix e di Joni Mitchell alla riapertura della partiture di Pergolesi) e di omaggi. L’ultimo suo progetto è nei negozi da meno di un mese: si intitola “Moresche e altre invenzioni” ed è un disco costruito su brani del 16 esimo secolo di Orlando Di Lasso e interpretato con il Burnogualà Large Vocale Language.

Ritornando agli appuntamenti del 12 e del 14, il jazz sarà protagonista non nella sua accezione più classica, bensì in rivisitazioni per interfacciarsi, nel primo progetto proposto da Live Tones, alla musica italiana, ma anche napoletana, della canzone d’autore, mentre nel secondo, quello proposto da EuforikaNapoli, alla musica classica.

Gli “evergreen in jazz” sono quelli proposti da Michele Petrosillo & Ergio Valente trio nel progetto ideato e prodotto dal Live Tones che vede l’unione di un trio jazz e di un compositore-cantante napoletano che da anni aveva espresso il desiderio di interfacciare le sue composizioni con le musicalità jazz. Il Live Tones ha fatto propria la proposta di Michele Petrosillo conoscendone le capacità vocali e ancor piu apprezzandone le composizioni ed ha suggerito ai validi jazzisti napoletani Ergio Valente, Beatrice Valente e Ciro Iovine di condividere il progetto portando sul palco con sonorità e ritmo del jazz le note composte da Petrosillo, coautore fra gli altri, del famoso brano “Fammi riprovare”.

La capacità tecnica di ognuno dei componenti del gruppo e il repertorio scelto vi dimostreranno lo straordinario interplay che nasce li dove c’è passione, capacità e grande rispetto per ogni forma musicale. Il pianista Ergio Valente, la contrabbassista e cantante Beatrice Valente, tra i più apprezzati musicisti della nuova generazione, e il talentuoso Ciro Iovine alla batteria hanno dato vita con le sonorità del jazz e i loro arrangiamenti condivisi da Petrosillo a questo nuovo progetto che siamo certi possa essere gradito ai più.” Al live si uniscono video proiezioni scelte da Karmen Singer tra lo scenario filmico.

“Non solo jazz” ovvero una serata con due importanti solisti della

classica: il primo violoncello del Teatro di San Carlo Luca Signorini e il pianista Bruno Persico, che si esibiranno in un repertorio che spazia tra la musica classica, una suite di J. S. Bach e classici di Gershwin, per poi giungere a standards di Jobim, Nat King Cole e Paul Young, assieme a composizioni originali e alla celebre “Body & Soul”.

