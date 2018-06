Muore in un incidente stradale Noemi Carrozza, atleta della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato

Lutto nel mondo del nuoto. Ieri è morta Noemi Carrozza, atleta che faceva parte della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato. Noemi aveva solo 20 anni, ne avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 11 settembre. Ieri mentre percorreva Via Cristoforo Colombo a Roma, alla guida della propria moto, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere violentemente contro un albero. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata presso l’ospedale Grassi di Ostia in condizioni gravissime. Nonostante tutti i tentativi per salvarle la vita, dopo due ore il cuore di Noemi ha cessato di battere.