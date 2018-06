Mozzarella taroccata sequesti a Capri e Ischia

Il reparto per la tutela agroalimentare dei carabinieri di Salerno dichiara guerra alla mozzarella “taroccata”: il nucleo speciale dei militari dell’Arma, in collaborazione con il Consorzio di Tutela del latticino tipico della Campania, ha avviato un’intesa campagna di controllo per verificare la vendita di prodotto spacciato per Dop. L’attività di vigilianza è partita dal Salento per poi proseguire nelle isole del Golfo di Napoli: a Ischia sono stati verificati numerosi punti vendita a Ischia Porto, Barano e Forio. Sono stati sequestrati e inviati a distruzione oltre 60 chili di prodotti alimentari. Si tratta di false mozzarelle Dop e varie forme di formaggio stagionato di latte di bufala. In una gastronomia del Porto è stata scoperta “mozzarella di bufala” venduta sfusa, senza etichettatura. A Capri invece sono stati sequestrati 20 chili di presunto formaggio anche di bufala su un totale di 200 chili di prodotti alimentari di vario genere.