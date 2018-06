Morto maître 46 enne in un ristorante di Sorrento

Sorrento: Si tratta di Gaspare Esposito detto Rino 49 anni, maître al Ristorante La Lanterna amico di tutti e molto conosciuto in città, stroncato da un infarto improvviso. Inutili i soccorsi immediati sul posto e poi con l’arrivo in tempi brevi dell’autoambulanza.

Tutti attoniti e sconvolti.

La moglie Angela, titolare del negozio Harmony in Via San Cesareo, sconvolta e addolorata inseme ai due figli.

I funerali domani pomeriggio ore 16.00

presso la Cattedrale di Sorrento.

Gigione Maresca